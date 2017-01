Waldachtal Evangelische Kirchengemeinde wird immer kleiner

Waldachtal. 1945 Gemeindemitglieder zählte die evangelische Kirchengemeinde Waldachtal zum Jahresende 2016. Das sind 30 Personen weniger als im Vergleichsjahr 2015 mit 1975 eingetragenen Christen. Zuwächse an Gemeindemitgliedern gab es in Oberwaldach (sieben Personen mehr), in Salzstetten (vier Personen mehr) und in Unterwaldach (zwei Personen mehr). In Tumlingen ist die Zahl der evangelischen Christen um 24 zurückgegangen, in Hörschweiler um zehn Gemeindemitglieder. In Vesperweiler hat sich die Zahl um fünf Personen verringert.