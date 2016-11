Waldachtal "Es sind immer die gleichen, die arbeiten"

In den nächsten Jahren wolle Schmid noch 11 000 Euro aus den bestehenden Darlehen der Sanierungsarbeiten für Tennisplatz und Vereinsheim tilgen.

Sehr positiv zeigte sich Bayer noch einmal über das Ergebnis der erfolgreichen Sanierung der Plätze und die Bewältigung des benötigten Kredits. Spenden von Sponsoren helfen auch weiterhin bei Sondertilgungen. Das Ziel, mit der Zahlung bis 2019 fertig zu sein, werde wohl damit eingehalten werden können.

Sportwart Stefan Störzer ließ in seinem Bericht die Saison noch einmal Revue passieren und berichtete von Freundschaftsspielen und den Verbandsspielen, bei der die Damen (Bezirksoberliga) den 4. Platz und die Herren den 4. Platz in der Bezirksliga errangen. Trotzdem müssen die Herren in die Bezirksklasse 1 absteigen. So ging es auch der Jugend, wie Störzer bedauernd mitteilte: "So wie die Knaben in der Kreisstaffel 1 als auch die Jugend in der Staffelliga konnten sie trotz größtem Engagement ihre Klasse nicht halten."

Für 2017 plant der Sportwart mit seinen Vorstandskollegen die Teilnahme von nicht weniger als neun Mannschaften in den verschiedenen Klassen. Jugendwart Stefan Blum konnte ebenfalls Positives berichten: Inzwischen zählt der Verein 46 Jugendliche im Alter von bis 18 Jahre – 20 davon nahmen am Jugend-Sommertraining des TCL teil. Zusammen mit den Kameraden aus Cresbach entstand so ein Sommerlager mit 39 Kindern. In den letzten drei Jahren, so Blum, seien 16 Jugendliche in den aktiven Bereich gewechselt, zwölf haben aufgehört.

Bürgermeisterin Annick Grassi lobte die Leistung des Vereins hinsichtlich der finanziell aufwendigen Sanierungsarbeiten, die mit dem Versprechen der Vorstandschaft verbunden seien, solange an der Spitze des Vereins zu arbeiten, bis alle Verbindlichkeiten und Aufgaben in 2019 abgeschlossen sind.