Waldachtal Erstes Fenster öffnet sich heute Abend

Der Adventskalender öffnet sich jeweils um 18 Uhr bei folgenden Gastgebern: 1. Dezember: Familie Hornberger, St. Hilarius-Weg 17, Tumlingen, 2. Dezember: Das Chörle lädt in das evangelische Gemeindehaus Tumlingen ein, 5. Dezember: Katholischer Kindergarten Lützenhardt in Verbindung mit Nikolaus-Besuch, 6. Dezember: Gerlinde Störzer, Grünmettstetter Str. 3, Tumlingen, 7. Dezember: Liebenzeller Gemeinschaft Käppele, Hörschweiler, 8. Dezember: Grundschule Waldachtal – Waldachtalschule im Himmelreich, 9. Dezember: Termin ist noch unbesetzt, 12. Dezember: Familie Danijela Würfele, Friedrich-Schneck-Str. 9, Tumlingen, 13. Dezember: Der evangelische Kirchenchor Tumlingen-Hörschweiler lädt ins evangelische Gemeindehaus ein, 14. Dezember: Erika Burkhardt, Am Südhang 16, Hörschweiler, 15. Dezember: Kolpingsfamilie im katholischen Gemeindezentrum Salzstetten, 16. Dezember: Familie Renz, Ebeneweg 28, Oberwaldach, 19. Dezember: Familie Seid/Anne Bohnet, Häfnergasse 8, Tumlingen, 20. Dezember: Monika Mäder, Reuteweg 15, Hörschweiler, 21. Dezember: Waltraud Welle, Schliffkopfweg 5, Salzstetten, 22. Dezember: Verein Biblischer Rundwanderweg Schellenberghof, Tumlingen, 23. Dezember: Männergesangverein Harmonie Tumlingen-Hörschweiler-Cresbach, Altes Schulhaus, Tumlingen.