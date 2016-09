Waldachtal Erste Fahrt führt ins Nagoldtal

Ausgangspunkt für das Treffen ist das Waldachtal. Auf dem fast 700 Meter hoch gelegenen Sportgelände in Salzstetten beginnt die Tour. Am Freitag, 23. September, treffen die Teilnehmer von 12 bis 14.30 Uhr ein. Um 14.30 Uhr ist die Begrüßung der Teilnehmer und eine Routenbesprechung im Sportheim vorgesehen. Anschließend gibt es eine gemeinsame kleine Rundfahrt vom Waldachtal ins Nagoldtal.

Nach der Ausfahrt am Freitag und anschließender Übernachtung in Waldachtal ist am Samstag, 24. September, um 9 Uhr Abfahrt am Sportgelände Salzstetten nach Bad Wildbad. Gegen 10 Uhr erreichen die Fahrer Bad Wildbad, wo sie die Fahrzeuge im Kurpark abstellen können. Mit der Zahnradbahn geht es dann hoch hinauf auf den Sommerberg. Der Baumwipfel-Pfad und das Höhenhotel bieten einen Einblick in die Schwarzwaldregion.

Auch am Samstagabend geht es zurück ins Waldachtal. Abschied ist am Sonntag.

Weitere Informationen: Thomas Fischer, E-Mail fitho@online.de, Telefon 0172/ 7 22 04 49, Uwe Seidel, E-Mail mobil@seidel-privat.de, Telefon 0174/164 43 36