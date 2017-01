Waldachtal Engagement von Laien ist hochgeschätzt

L aut Pirmin König, dem Laienvorsitzenden des Kirchengemeinderats Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler, sind die Sanierungsarbeiten am Kirchendach und teilweise an der Fassade der Herz-Jesu-Kirche Lützenhardt erfolgreich abgeschlossen worden. Ebenso konnte die Außenanlage samt Spielgeräten im katholischen Kindergarten Lützenhardt fertiggestellt werden. Die Kinderkrippe wurde von zehn auf fünf Kinder reduziert zugunsten längerer Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr, auch für andere Gruppen. Mehrkosten von 3000 Euro jährlich nimmt die Kirchengemeinde dafür in Kauf. Dem Lützenhardter Kindergarten-Team dankte König für seine "exzellente Arbeit" als auch den neu ins Leben gerufenen Förderverein.

Neue Kirchenpflegerin wurde Sandra Renz anstelle von Claudia Schweizer. Die gelungene Fronleichnamsprozession in Lützenhardt zieht immer mehr Auswärtige an. Der Erlös war für den Kindergarten, die Kirchendachsanierung und das Missionsprojekt "Arari" in Brasilien bestimmt.

Besondere Aktivitäten waren ökumenische Bibelwochen, die Dekanatswallfahrt nach Heiligenbronn, Frühschichten im Advent, Sternsinger- und Ministranten-Aktionen, Begegnungen für Lektoren, Kommunion- und Firmhelfer sowie Kirchengemeinderäte. Hochkarätige Vorträge wie über "Schöpfung und Urknall" sowie die dreiteilige Reihe über die abrahamitischen Religionen von Werner Dobner bildeten Höhepunkte.

Gerüstet für künftige Herausforderungen

König: "Im Jahr der Barmherzigkeit konnten weit über 100 Flüchtlinge und Asylanten eine Zuflucht im ehemaligen Hotel Sattelacker Hof finden." Dafür sprach er dem Freundeskreis Asyl ein Vergelt’s Gott aus.

Respekt zollte der Laienvorsitzende des Kirchengemeinderats neben Pfarrer Romer auch Diakon i.R. Wilhelm Pöndl, der auch weiterhin ehrenamtlich in der Seelsorgeeinheit tätig sei.

König informierte über den von der Diözese angestoßenen Prozess des kirchlichen Wandels. Man wolle sich rüsten, sich auf das Wesentliche und Wichtige konzentrieren, um den künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Pirmin König betonte: "Dieser Wandel soll von der Gemeinde, also von der Basis aus geschehen und erarbeitet werden und nicht von oben herab gestülpt werden." Leitschnur solle eine mitmenschliche und christliche Haltung sein. Kirche dürfe sich nicht abkapseln, sondern müsse offen sein für alle. "Nicht die Menschen sollen zu uns kommen, sondern wir zu den Menschen. Das hat zu tun mit Toleranz, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit, Respekt, Barmherzigkeit." Die Kirche solle so handeln, dass Menschen in ihren Lebenswirklichkeiten dem Evangelium Jesu Christi begegnen können. Es werde sich zeigen, ob dieser Prozess nur ein Strohfeuer wird oder bleibende Werte daraus wachsen. In einer Klausurtagung befassen sich alle örtlichen Kirchengemeinderäte am 28. Januar damit.