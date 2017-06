Waldachtal Elternbeiträge für den Kindergarten und Krippe steigen

Der Gemeinderat (GR) Waldachtal hat daraufhin in seiner öffentlichen Sitzung am 7. Juni 2016 eine Steigerung von circa sechs Prozent für das Kindergartenjahr 2016/2017 beschlossen. Für die Jahre 2017/2018 sowie 2018/2019 hat der Gemeinde- und Städtetag wieder genaue Empfehlungen herausgegeben. Für das Jahr 2017/2018 ergeben sich daraus Erhöhungen von rund fünf Prozent. Ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 könne die übliche Steigerungsrate von etwa drei Prozent wieder wie gewohnt fortgeführt werden.

Aus diesem Grund beriet der Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeisterin Annick Grassi in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag über eine Erhöhung der Elternbeiträge. Für das Jahr 2017/2018 schlug die Verwaltung eine Erhöhung der Beiträge im Kindergartenbereich um fünf Prozent vor, was einem Erhöhungsbeitrag von 7 bis 11 Euro entspricht. Im Krippenbereich steigen die Beiträge für ein- bis dreijährige Kinder auf bis zu acht Prozent an, was bei einer 50-Stunden-Betreuung einer Erhöhung von 42 Euro entspricht. Für die 35-stündige Betreuung steigen die Beiträge um fünf Prozent (22 Euro). Ebenso schlug die Verwaltung die Einführung eines Zuschlags für die Betreuung von bis zu einjährigen Kindern vor.

Ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung bestünde erst ab dem Alter von einem Jahr, weshalb es sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Gemeinde handele, führte Grassi aus. Zudem bringe die Betreuung eines Kindes in diesem Alter einen deutlich höheren Aufwand mit sich, weshalb die Verwaltung empfahl, gesonderte Beiträge zu erheben.