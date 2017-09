Waldachtal Einer der schönsten Ausblicke auf das Waldachtal

Bereits um 10.30 Uhr beginnt der traditionelle Frühschoppen. Ab 14 Uhr werden die Gäste mit bayerischen Speisen wie Krustenbraten, Bayerisches Kraut und Speck-/ Semmelknödel sowie Leberkäs mit bayerischem Kartoffelsalat verpflegt. "Passend dazu dekorieren wir alles in blau-weiß", freut sich der ehemalige Münchner über zahlreiche Besucher, die zum Fest in Tracht erscheinen. Ab 19 Uhr spielt das Duo Sterntaler-Express, wobei Gastwirt Horst Niederreiner mit seiner Eva für musikalische Umrahmung sorgt. Das Repertoire reicht von Schlager, Volksmusik, Pop und Rock über Tanzmusik bis zu Unterhaltungsmusik. Gespannt ist der Wirt auch schon auf die Rückmeldung zu den Renovierungen. Einige FC-Mitglieder und -Helfer haben den Eingangsbereich erneuert. Der bisherige Bodenbelag wurde durch einen neuen ersetzt. Die Beleuchtung wurde modernisiert. Ebenso wurde die bisherige Bepflanzung entfernt und durch eine neue ersetzt. "Nun wirkt es viel lockerer", erklärt Horst Niederreiner, der seit April das Sportheim bewirtet. Die Terrasse erhielt ebenso einen neuen Bodenbelag. Die bisherigen Holzbretter des Geländers wurden entfernt und durch Aluminium-Elemente ausgetauscht. "Das ist witterungsbeständiger", sagt der Gastwirt. Passend dazu wurde das Geländer neu gestrichen. Es gebe noch ein paar Arbeiten, die folgen würden. Der Grund sei das Wetter, das dieses Jahr nicht so mitgemacht habe, weshalb sich die Arbeiten um ein paar Wochen verzögert hätten.

Dankbar ist der FC allen Helfern und Mitgliedern, die in Eigenregie einiges umgesetzt haben. Zudem haben einige Spender und Sponsoren die Arbeiten unterstützt. Weitere finanzielle Unterstützung ist erwünscht. Für die Helfer gehen die Arbeiten am Sportheim, das in den 1970er-Jahren gebaut wurde, nicht aus. "Anfangs haben wir die Halle beim Haus des Gastes genutzt. Erst später kam das Sportheim", rätselt Kurt Störzer, ob das Sportheim um 1976 oder um 1978 gebaut wurde. Immer wieder wurde es in der Vergangenheit saniert.

Auf die Mitglieder kommt jedoch noch einiges zu, denn der Treppenaufgang zum Sportheim soll erneuert werden. Ebenso soll das Gebäude einen neuen Außenanstrich erhalten. "Dieses Jahr wird das aber nichts mehr", sagt Horst Niederreiner lachend, in Bezug auf das Wetter. Er hofft jedoch, dass dieses am Samstag mitmacht. Zur Not ist ein Teil der neu gestalteten Terrasse überdacht. Auf der neuen Bestuhlung können die Gäste verweilen, denn bei Sonnenschein werden die neuen Terrassenschirme gespannt. "Es ist richtig schön geworden", freut sich Horst Niederreiner, der die Wohnung über dem Sportheim im April bezogen hat. Sollte das Wetter gar nicht mitmachen, können die Gäste auch vom Inneren des Sportheims einen Blick auf die neu gestaltete Terrasse werfen. Genügend Platz gibt es in dem Gastraum, der vor einigen Jahren saniert wurde. "Wir sind immer wieder dran", erklären die Mitglieder und Helfer Kurt Störzer und Jochen Glembrotzki. Sie sind sich einig, dass nun eine moderne Terrasse mit einem der schönsten Ausblicke auf Waldachtal geschaffen wurde. Sichtlich wohl fühlt sich auch Horst Niederreiner dort und am Samstag bestimmt noch wohler, wenn er zum Oktoberfest in sein Gaststätte "Zum Bazi" einlädt.