Waldachtal Eine Erinnerung an den Eheschwur

Romer forderte die Ehepaare auf, sich auch immer wieder Zeichen der Liebe zu schenken. "Wir leben alle von der Liebe, die oftmals unspektakulär daherkommt", so der Pfarrer. Die Liebe trage oftmals das Kleid des Alltags. Doch man müsse dankbar sein für einen Partner, der zuhört und der zu einem hält. "Es gehört auch Dankbarkeit dazu, dass man es so viele Jahre gemeinsam geschafft hat", erklärte Pfarrer Romer. Eine langjährige Ehe sei Grund zur Dankbarkeit vor Gott. Man teile miteinander Schönes und Schweres. Viele Paare würden im Gottesdienst sicherlich auch an ihren schönsten Tag, den Tag der Hochzeit denken. Man ziehe als Paar vielleicht auch Bilanz – was ist geblieben von den gut gemeinten Wünschen, von denen einige in Erfüllung gingen, andere wiederum nicht.

Pfarrer Romer gratulierte den Paaren und mahnte, gemeinsam zu beten. Er erinnerte an den Eheschwur, den sich die Paare gegeben hatten und der sie in guten wie in bösen Tagen zusammenhalten lässt. Immer sei das gemeinsame Gebet wichtig und wertvoll.