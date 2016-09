Waldachtal Eine echte Premiere im Rathaus

Am 1. September seien die Auszubildenden von Grassi begrüßt und im Haus vorgestellt worden. Danach gab es eine kleine Rundfahrt durch Waldachtal mit einem kurzen Besuch des WellnessWaldes und der Vorstellung in allen Ortsverwaltungen. Mittags waren dann alle Mitarbeiter der Verwaltung gemeinsam essen. Nachmittags besuchten die Azubis noch die Kindergärten der Gemeinde (Kinderhaus und Kindergarten Salzstetten). Nach einer kurzen Einweisung an ihren Arbeitsplätzen durften sich die beiden Auszubildenden gleich an einer Teamaufgabe versuchen, bevor ihr erster Arbeitstag bereits gegen 16 Uhr endete. Laut Türk ist für Selina Krauß die erste Station ihrer Ausbildung das Hauptamt. Marlen Pfeifle beginnt in der Finanzverwaltung.