Waldachtal Ein Thriller: Die Jagd nach dem Koffer

Waldachtal-Hörschweiler/Tumlingen. Wow! Was für ein Einstieg in die EC-Jugendwoche: Der spannende Krimi zog die Jugendlichen schon zum Start (Intro) des einwöchigen Glaubens-Events im Liebenzeller Gemeinschaftshaus Hörschweiler in seinen Bann.

Die Jugendlichen ab 13 Jahren machten Augen, als sie auf der Leinwand einheimische Schauspieler entdeckten. Nach einer Idee von Jörg Wahl setzten die EC-Aktiven den französischen Actionfilm "The Transporter" rund um Hörschweiler in Szene. Autojagden und Feuerwechsel spielten sich am Sandbühlsee, im Industriegebiet, beim Schellenberghof Kaufmann in Tumlingen und in der Tiefgarage des Edeka in Dornstetten ab. Dem ersten größeren Schusswechsel fiel Mafia-Boss Bruno Kübler – mit schwarzem Hut und Zigarre – zum Opfer. Gott sei dank nur im Film, denn Bruno Kübler wird weiterhin als Leiter der Liebenzeller Gemeinschaft in Waldachtal gebraucht. Jonas Fischer in der Rolle des Agenten 07, David Grodde (Random und Branco), Simon Hauser (Chauffeur und Security), Bruno Kübler (Mafia-Boss), die beiden Gangster Lukas Müller und Sebastian Wolf, Benjamin Schöniger (Ben) und Matthias Fischer (Fahrradfahrer) sorgten im spannungsgeladenen Thriller für jede Menge Action. Als Jonas Fischer nach wilder Zweirad-Fahrt mit dem geheimnisvollen Koffer überraschend ins Gemeinschaftshaus stürzte, löste sich die Anspannung auf: Anstatt den erwarteten Millionen-Blüten entnahmen die Moderatoren Selina Krauß und Lukas Müller das Mikro.

Neugeistliche Lieder bereicherten das Event: "Näher zu Dir – näher, mein Gott, zu Dir" über "Your love never fails" – "deine Liebe bleibt und auf die dunkelste Nacht folgt doch ein neuer Morgen" bis zum Song "Mittelpunkt". Jesus solle Mittelpunkt in jedem Leben und Herzen sein, in Schwächen und in Stärken. Die EC-Band bildeten Simon Hauser (Gitarre), Jasmin und Anna-Lena Bauer (beide Gesang), Anna-Lena Müller (Keyboard) und Jeremias Müller (Schlagzeug). Ab dem heutigen Mittwoch sind die neuen Sängerinnen Johanna Müller und Sabrina Hauser mit von der Partie.