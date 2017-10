Waldachtal Ein Rundlaufturnier zur Einweihung

Waldachtal-Salzstetten. Gewonnen haben Selina Blum, Brian Sahiti, Lio Pardela, Elias Ganszki und Milena Paunovic. Jedes Kind erhielt einen Sachpreis. Mit dabei waren der Leiter der Jugendabteilung der Tischtennisabteilung Bruno Zipperle mit seiner im Verein engagierten Familie und der Jugendtrainer Herbert Kummer, an die Kassierer Senat Sahiti ein Dankeschön richtete und ein kleines Präsent überreichte.

Durch die engagierte Jugendarbeit der Sportfreunde Salzstetten gibt es viele Nachwuchsspieler in der Grundschule, und die bisherige Tischtennisplatte im Eingangsbereich ist in jeder Pause belegt. Damit mehr Kinder in der Pause Tischtennis spielen und sich auch am Nachmittag zum Spielen treffen können, finanzierte der Förderverein Bildungshaus Salzstetten eine robuste Betonplatte in Turniermaßen für den Schulhof. Stemmen konnte der Verein die insgesamt 1650 Euro mit Hilfe einer Spende der Theaterspatzen Salzstetten über 350 Euro aus dem Erlös bei der letzten Theateraufführung in diesem Jahr und Beiträgen der Fördermitglieder sowie eigenen Aktivitäten.

So auch der Spielzeugflohmarkt, den der Förderverein ebenfalls in der Aula des Bildungshauses veranstaltete und dabei die Gäste mit Selbstgebackenem und Kaffee im schönen Mehrgenerationenraum bewirtete.