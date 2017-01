Waldachtal Ein Musterbeispiel für gelungene Integration

Anscheinend beruhte diese Einschätzung auf Gegenseitigkeit. Drei Monate später setzten sich Mesquita und seine Freundin voller Tatendrang mit zwei Koffern im Gepäck in Lissabon in das Flugzeug und peilten Lützenhardt als Reiseziel an. In der neuen Heimat angelangt, stellte Tillwich dem jungen Paar umgehend eine Dachgeschosswohnung sowie einen Geschäftswagen zur Verfügung.

Ebenso rasch beantragte Mesquita die deutsche Approbation. Gemäß der Approbationsordnung musste Mesquita den Nachweis erbringen, dass er über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt, die zur Ausübung des Apothekerberufs notwendig sind. Zwei Deutschkurse belegte er hierfür bereits in Lissabon, weitere Kurse finanzierte Tillwich seinem motivierten Zögling in Freudenstadt. Schon fünf Monate später machte sich der Fleiß bezahlt, als er die erforderliche Sprachprüfung B2 und die Fachsprachprüfung für Pharmazeuten erfolgreich ablegte.

In den Filialen in Lützenhardt, Schopfloch und Dornstetten sammelte der nun in Deutschland anerkannte Apotheker weiterhin fleißig Erfahrung. Vor allem der damalige Filialleiter in Dornstetten, Andreas Birk, legte die Messlatte für den Portugiesen stetig höher an. "Ich konnte dadurch immer weiter wachsen in meinem Können. Er war ein sehr guter Lehrer", bestätigt Mesquita.

Am 27. Dezember 2015 heiratete Mesquita in der Nähe Lissabons seine Carole, die in der Zwischenzeit eine Anstellung bei der Firma Kunststofftechnik Schmid in Waldachtal-Salzstetten fand.

Mesquita hat sich sehr gut eingelebt im Schwarzwald. "Hier gibt es doch wirklich alles was man braucht – außer das Meer", sagt der junge Pharmazeut grinsend. Und selbst dieses kleine Manko weiß der leidenschaftliche Schwimmer zu beheben, schließlich gebe es ja noch Schwimmbäder. Mit der Schwimmabteilung des TSV Freudenstadt nahm Mesquita bereits an der Baden-Württembergischen und der Deutschen Meisterschaft teil und setzte sich des Weiteren zum Ziel, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Ungarn zu bestreiten. Ebenso hat die Region Sportarten wie Ski-fahren zu bieten, die es in Portugal nicht gibt.

Auch die Verwandtschaft, mit der sich das Ehepaar bis heute regelmäßig trifft, hat Gefallen an den Schneelandschaften der Umgebung gefunden. Besonders freuen sich die beiden auf den bevorstehenden Besuch der Großmutter. Auch wenn es damals nicht einfach für ihn war, seine Freunde und die Familie in Portugal zurück zu lassen, so hat sich der Schritt aus heutiger Sicht für Mesquita gelohnt. Nicht nur über seine sportlichen Aktivitäten fand der Apotheker einen Anschluss in der Gesellschaft: Ebenfalls entwickelte sich aus der engen Zusammenarbeit mit seinem Chef und Gönner Manfred Tillwich mittlerweile eine gute Freundschaft. "Er ist ein hervorragendes Beispiel für gelungene Integration", betont Tillwich. Ebenso bewundert der Mentor, mit welchem Einsatz und Eifer sich Mesquita immer wieder neuen Herausforderungen stellt.

Deshalb wird nun Mesquitas Einsatz belohnt: Er durfte den frei gewordenen Posten des Filialleiters in der Kur-Apotheke in Dornstetten zum 1. Januar besetzen. "Er hat sich das wirklich verdient", verdeutlicht Tillwich nicht ohne Stolz. Sichtlich dankbar und fest entschlossen versichert Carlos Mesquita: "Mein Team und ich werden die Wünsche der Kunden zu deren vollster Zufriedenheit erfüllen."