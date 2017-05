Waldachtal Ein kleiner Verein, der einiges bewegt

Waldachtal-Lützenhardt. War die Besucherzahl zum offiziellen Teil am Freitagabend noch zurückhaltend, kamen am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher ins Haus des Gastes nach Lützenhardt. Der Alpenland Sepp und Co. traten am Samstag auf, am Sonntag eröffnete Pfarrer Anton Romer mit dem Festgottesdienst den letzten Tag, an dem der Gastgeber selbst spielte. Dieser war auch am Freitagabend mit Erinnerungen an den "König der Blasmusik", Ernst Mosch, sowie zahlreichen Märschen und James-Last-Medleys zu erleben.

Zu "Happy Music" konnten sich die Gäste nicht mehr auf den Stühlen halten und weihten die Tanzfläche ein. Genau dies war die Absicht des Musikvereins Cäcilia Lützenhardt unter der Leitung von Dietmar Harr. "Wir sind ein kleiner Verein, doch wir bewegen einiges", dankte Vorsitzender Markus Vees allen Helfern und Mitwirkenden für das gelungene Festwochenende. Er wies auf die Bilderausstellung im Foyer hin, zu der es zahlreiche Informationen gab. 110 Jahre sei schon ein stattliches Alter, merkte Hans Joachim Fuchtel an, Parlamentarischer Staatssekretär und Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Calw. Er hatte im Gründungsjahr 1907 nur zwei Ereignisse gefunden: Edison und der Betonguss sowie Otto Hahn, der radioaktive Elemente entdeckt hatte. "Da war sonst net viel los, außer Ihre Gründung", scherzte der Blasmusikbegeisterte, der immer wieder betonte, wie wichtig die Blasmusik sei. "Wer keine Herkunft hat, hat keine Zukunft", unterstrich er. Daher wünschte er dem Musikverein, den er aufgrund seiner Größe als "Small is Beautiful" beschrieb, für die kommenden 110 Jahre alles Gute.

Dass die Musiker ganz eng mit Lützenhardt verbunden sind, zeigten sie mit der musikalischen Umrahmung bei Veranstaltungen wie dem Nikolausmarkt, so Bürgermeisterin Annick Grassi. Der Verein habe sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt, was die Musiker mit der Schwarzwälder Top Sound Music bewiesen. "Ich bin ein Fan davon", so die Bürgermeisterin. Glückwünsche überbrachte auch Hans Dreher, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt, der in die Geschichte schaute: "Die heilige Cäcilia ist ja die Patronin der Musik allgemein, jedoch besonders der Kirchen- und Chormusik." Daher zeige die Aufnahme im Namen, wie eng der Musikverein mit der Kirche verbunden sei. Über die Jahre sei noch die musikalische Umfirmierung zur Schwarzwälder Top Sound Music dazugekommen, die sich an den Big-Band-Sound anlehnt. Hans Dreher war es in diesem Zusammenhang wichtig, dass nicht von Laien-, sondern von Amateurmusik gesprochen wird. Zudem mache den Verein die Kameradschaft und Freundschaft untereinander aus, was langjährige Mitglieder durch ihre Treue bewiesen. Für 30 Jahre ehrte der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands, Uwe Witzelmaier, Gert Harr und Günter Schmid mit der Ehrennadel in Gold und der dazugehörigen Urkunde. 20 Jahre gehört Markus Vees zum Musikverein, der die Ehrennadel in Silber mit der dazugehörigen Urkunde erhielt.