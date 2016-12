Waldachtal Ein Herz für Waisenkinder in Indien

Waldachtal/Pfalzgrafenweiler. Die christliche Nächstenliebe treibt Lothar Leibold an. Seit Jahrzehnten ist er Lektor, Kommunionhelfer und war lange in der Firmvorbereitung in der Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler tätig. Leibold hat ein Herz für Kinder. Seit einem Vierteljahrhundert organisiert er ehrenamtlich am Christophorus-Gymnasium in Altensteig eine Tombola für Waisenkinder in Asien. Mit der letzten Aktion vor Weihnachten sind in der Summe nahezu 54 000 Euro gesammelt worden.

Der in Wilflingen auf der Schwäbischen Alb geborene und seit 1984 mit Familie in Pfalzgrafenweiler wohnende Leibold unterrichtet seit über 30 Jahren am Christophorus-Gymnasium in Altensteig die Fächer Deutsch, katholische Religionslehre und Chemie. Er erzählt: "Im Jahr 1991 bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, mit den Fünftklässlern durch den Verkauf von Kuchen Geld zu sammeln und dieses bedürftigen Kindern zu spenden." Beim Unterrichtsthema "Kinder unserer Welt" hatte er den Mädchen und Jungen erzählt, dass viele Kinder auf der Welt in ganz erbärmlichen Verhältnissen leben. Eine Mitschülerin, die aus Indien stammte, bestätigte dies. So gingen die ersten 1600 D-Mark, die innerhalb von sechs Wochen während der Pause erwirtschaftet wurden, an ein Waisenheim in Bombay.

Im folgenden Jahr kam der Religionslehrer auf die Idee einer Tombola. Mit Begeisterung sammelten die Jungen und Mädchen in den Geschäften, Restaurants und Banken zwischen Freudenstadt und Nagold Preise. Und wieder war das Ergebnis enorm: Die erzielten 2000 Mark lösten in Bombay Freude aus. So etablierte sich die Aktion in der Schule und der Erlös stieg von Jahr zu Jahr.