Waldachtal Eigene Lebenserfahrungen sind in Geschichte eingeflossen

Simone Hirth, Jahrgang 1985, geboren in Freudenstadt und aufgewachsen in Lützenhardt studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ihre Arbeiten wurden mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Jüngst erhielt sie den Schwäbischen Literaturpreis (2014) und das Hans-Weigel-Literatur-Stipendium (2015/16). Heute lebt sie als freischaffende Autorin und Lektorin in Gablitz im Wienerwald.

Seit ihrer Kindheit schreibt Hirth gerne

Sie ist noch sehr bekannt in Waldachtal. Sei es doch immer noch Heimat. Es gab viele persönliche Hallos bei der Begrüßung zu diesem Leseabend.

Simone Hirth schreibt seit ihrer Kindheit gerne. Zunächst waren es Kindergeschichten, kleine Geschichten, Kurzgeschichten. In Sammelbänden wurden diese veröffentlicht. Themen zu ihrem schriftstellerischen Schaffen stammen aus ihrem Leben. Sie lebte nur die ersten 19 Jahre ihres Lebens im Kreis Freudenstadt. In den weiteren vielen Jahren – war es eine Wanderschaft? – bis sie in Österreich wohnhaft und sesshaft wurde – hat sie sehr viele persönliche Erfahrungen gemacht, die jetzt in diesem Roman einflossen, sozusagen autodidaktisch einflossen. Simone Hirth hat außergewöhnliche Wohnsituationen erlebt, so auch die Situation, "ohne Strom zu haben, ohne fließend Wasser, nachts in Dunkelheit aufs WC zu gehen".

Einiges habe sie jetzt in ihrem Roman bewusst überzeichnet dargestellt. Und doch geht es auch um die Frage, wie es ist, wenn man arm ist. Als Vorbereitung zu diesem Roman habe sie viele Informationen, so zum Thema "arm sein, Notunterkünfte der Flüchtlinge", eingeholt. Ja, dem Zuhörer kommt wahrscheinlich automatisch die in den Medien sehr oft berichtete Notunterkünfte der Flüchtlinge in den Sinn.

Es gibt Lesegeisterte, die dieses Buch, das im August vorgestellt wurde, bereits zuhause haben.

Ein weiterer Roman sei bereits in Arbeit. Er soll 2017/2018 erscheinen.