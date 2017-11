Waldachtal Durch das Vorlesen soll Kindern Lesefreude vermittelt werden

Wie im vergangenen Jahr hatte Grassi es sich auch heuer wieder zur Aufgabe gemacht, den Kindern in der Gemeinde- und Schulbücherei in der Waldachtalschule aus einigen Büchern vorzulesen. Ziel der 14. bundesweiten Aktion ist es, durch das Vorlesen Lesefreude zu vermitteln, damit die Kinder später mit mehr Begeisterung selbst zu Büchern, Zeitungen oder E-Books greifen. "Wissenschaftler empfehlen, dass man Kindern mindestens einmal am Tag etwas vorliest", führte Grassi aus, die dies als Mutter eines Kindes auch in ihrem Privatleben so handhabt.

Grassi hat insgesamt vier Bücher ausgesucht und angeschafft

So erwies sich die Bürgermeisterin beim Vorlesen des ersten Buches – "Der kleine Maulwurf kann nicht schlafen" – auch als routinierte Geschichtenerzählerin. Wichtig hierbei: Die korrekte Betonung der entsprechenden Passagen, mit der sie die Neugier der aufmerksamen Sprösslinge weckte.