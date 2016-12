Waldachtal Drei Azubis fahren ein Jahr kostenlos Mini

Ausbildungsleiter und -beauftragte, Geschäftsführer und Bereichsleiter waren mit den Auszubildenden und DH-Studierenden aller Standorte zum feierlichen Abschluss des Jahrgangs ins festlich geschmückte Betriebsrestaurant am fischer-Hauptsitz in Tumlingen gekommen.

Herausragende Leistungen

Höhepunkt war die Übergabe der Preise für herausragende Leistungen während der Ausbildungs- und Studienzeit. Den diesjährigen Messe-Preis, einen dreitägigen Nürnberg-Aufenthalt mit Besuch der Spielwarenmesse, erhielten Lena Kaupp (Industriekauffrau), Simeon Klatt (Industriemechaniker) und Steven-Henrik Maier (Bachelor of Engineering – Bauwesen/Fassadentechnik). Über den Auslandspreis (eine siebentägige Italien-Reise, verbunden mit einem Besuch der dortigen Landesgesellschaft fischer Italien in Padua) freuten sich Vanessa Günter (Bachelor of Arts – Industrie), Vanessa Lo Foco (Kauffrau im Groß- und Außenhandel) und Alexander Schöpflin (Verfahrensmechaniker für Stahlumformung).