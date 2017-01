Waldachtal Die Zahl der Katholiken sinkt

Zwei Paare traten im letzten Jahr in der Salzstetter St.-Agatha-Kirche vor den Traualtar, um sich das Sakrament der Ehe zu spenden. Ein Hoffnungsschimmer gegenüber null Brautpaaren im Jahr 2015. Konstant bei sechs blieb die Zahl der Trauungen in der Wallfahrtskirche Heiligenbronn. Das barocke Kleinod von 1747 ist seit jeher ein beliebtes Ziel für kirchliche Hochzeiten. Insgesamt landeten also insgesamt acht katholische Paare im Hafen der Ehe. Acht Kinder gingen in Salzstetten zur Erstkommunion. Neun Mädchen und Jungen traten 2015 erstmals an den Tisch des Herrn.

Abschied nehmen musste die Christengemeinde im Jahr 2016 von elf Gemeindemitgliedern: Reinhold Luger (80), Emil Dettling (89), Horst Kleebaum (82), Ursula Klotz (79), Ingelore Erath (59), Anna Potschien (80), Meta Zepp (88), Thekla Dettling (93), Frida Raba (93), Juanita Beyer (51), Elisabeth Wollensak (86). Im Vergleichsjahr 2015 wurden acht Katholiken zu Grabe getragen. Außerdem trauerte die Gemeinde um die verstorbenen Einwohner Radomir Paunovic (88, russisch-orthodox) und Monika Bischof (63, evangelisch).

N eben Pfarrer Anton Romer und den Gemeindereferentinnen Elisabeth Schemminger und Ellen Schlenker arbeitet Diakon i.R. Wilhelm Pöndl ehrenamtlich in der Kirchengemeinde mit. Er übernimmt diakonische Aufgaben, leitet Gottesdienste und betreut die Flüchtlinge in Salzstetten. Die Pilger aus der ganzen Region, die jeden Sonntag und Donnerstag die Wallfahrtsgottesdienste um 9 Uhr in Heiligenbronn besuchen, erhoffen sich Gesundung an Leib und Seele. Pastorale Ansprechpartnerinnen am Apostolatsort Heiligenbronn/Waldachtal sind die beiden Franziskanerinnen Irmentrudis (80) und Reinholda (78), welche als Hüterinnen der Wallfahrt eine wichtige Funktion erfüllen.