Waldachtal Die Töne der Weihnachtsbotschaft

"Man wünscht sich eine friedliche Weihnacht. Aber die Welt sieht gerade anders aus", erklärte Christoph Müller auf dem Bibelweg. Die Handglocke habe einen schrillen Oberton. Weihnachten habe auch schrille Töne, aber der Grundton, die Botschaft des Christfestes, bleibe gleich: "Euch ist heute der Retter geboren." Generell solle man sich von den Gebrauchsspuren der Weihnacht nicht stören lassen: "Hab und Gut und Flachbildschirm machen den Menschen nicht glücklich. Schauen Sie, wo die Missklänge, die Beulen ihres Lebens sind. Richten sie ihren Blick auf ihre persönliche Schuld." Der 56-jährige Vater von fünf Kindern hob hervor: "Einen Retter braucht jeder."

Pastor Christoph Müller war auf den Waldachtaler Bibelrundweg durch den Bibelweg-Vorsitzenden Siegfried Holstein (Christusgemeinde) und durch eine Begegnung im Oktober 2016 aufmerksam, als er bei einem Blindenseelsorge-Treffen in Rohrdorf (Kreis Calw) die Waldachtaler Bibelweg-Mitarbeiter Jakob und Dorothea Rein kennenlernte.

Zum Aufwärmen im kalter Nacht servierten Siegfried Holstein und Jörg Arnold eine heiße Erbensuppe. Familie Ruth Kaufmann bereitete den Punsch zu und Anita Kaufmann verteilte christliche Geschenk-Heftchen zu Weihnachten.

Der Stern über dem nachgebauten Geburtshaus Jesu leuchtet weithin sichtbar über dem Waldachtal am heutigen Heiligen Abend und jeden Abend von 16.30 bis 21 Uhr bis in das neue Jahr 2017 hinein. Er soll nach Angaben des Vereins Biblischer Rundwanderweg das Wunder der Heiligen Nacht kundtun und die Menschen erfreuen.

Das Friedenslicht von Bethlehem brennt in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Lützenhardt am Marienaltar und kann mit nach Hause genommen werden. Es soll nach Wunsch der Initiatoren als Licht des Friedens und der Liebe weitergetragen werden. Bei den Weihnachtsgottesdiensten kann ein mitgebrachtes Windlicht am Friedenslicht entzündet werden. Auch in der katholischen Martinskirche Pfalzgrafenweiler, das zur Seelsorgeeinheit gehört, brennt das Friedenslicht aus Bethlehem. Ursprünglich wurde das Friedenslicht 2016 von einem Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und über Wien nach Europa gebracht.