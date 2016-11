Waldachtal Die Liebe zur Musik macht den Ton

Waldachtal-Lützenhardt. Wie in den Jahren zuvor war auch dieses Mal das Haus des Gastes bis zum letzten Platz mit Besuchern gefüllt. Inzwischen ist das Jahreskonzert der Musiker längst zum Saisonhöhepunkt geworden. Unter der musikalischen Leitung von Dietmar Harr steuerte die Band auch dieses Mal in die Gefilden legendärer Vorbilder wie James Last, Paul Kuhn oder Max Greger. In der Tat eine Hommage an berühmte Band-Leader, deren einzigartige Kompositionen jedoch auch von der Top-Sound längst beherrscht wird. Auch moderne Musik wie der Hit von John Miles (Music was my first Love) meisterten die Musiker mühelos und in einem unvergleichbaren Sound. So folgte ein musikalischer Höhepunkt dem Nächsten – viele Pausen gönnte sich die Band dabei nicht.

Ganz im Stil ihrer Vorbilder und mit hohem Einsatz wie auch Herzblut gab es dann auch die legendären "Happy Polkas" und "Happy Music" im Stil der unvergessenen 70er Jahre zu hören.

Große Hits wie "In the mood" (Max Greger) mit dem unvergleichlichen Saxofon-Sound oder die "Schwarzwaldfahrt" von Horst Jankowski gehörten zu den gefeierten Höhepunkten des Abends.