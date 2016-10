Waldachtal Die Bauweise sensibler Gebäude hat er maßgeblich geprägt

Nach seinem Master-Abschluss als Bau-Ingenieur in Indien war er an verschiedenen statischen und seismischen Forschungsprojekten im Bereich Hochbau beteiligt. Damit prägte er maßgeblich die Bauweise sensibler Gebäude wie Atomkraftwerke. Sharma ist bereits seit 2013 an der Uni Stuttgart tätig. Er bringt umfangreiche Erfahrung in der Projekt- und Forschungsarbeit sowie in Lehrtätigkeiten mit.

Am 14. Oktober begann Sharma am Institut mit seiner Professur. "Ich freue mich, dass wir mit Akanshu Sharma einen geeigneten Kandidaten für die Juniorprofessur gefunden haben. Ich bin sicher, er wird die Forschungsaktivitäten im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus weiter vorantreiben und so auf wichtige Fragestellungen der heutigen Anforderungen an Bauobjekte eine Antwort finden", sagt Klaus Fischer.

Die Stiftungs-Juniorprofessur ist als interdisziplinäre Professur geplant, um die Bereiche Werkstoffwissenschaften, Befestigungstechnik und Bauwerküberwachung zusammenzuführen.

Die weltweit führenden Forschungen auf dem Gebiet der Befestigungstechnik werden dadurch weiter ausgebaut.