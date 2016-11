Waldachtal Die Angst vor Altersarmut wächst

Schriftführer Erich Müller berichtete über die geselligen Treffen der Ortsgruppe und die gemeinsamen Unternehmungen mit der VdK-Ortsgruppe Waldachtal und seinem Vorsitzenden Jörg Linke. 53 Mitglieder aus beiden Waldachtaler Ortsgruppen machten zusammen einen Ausflug. Schatzmeisterin Luise Joachim informierte über die bescheidenen Kassengeschäfte.

"Ich finde es toll, dass die beiden Waldachtaler Ortsverbände etwas untereinander unternehmen und sich gegenseitig unterstützen", hob Bürgermeisterin Annick Grassi hervor. Auch Salzstettens Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner wertete das Miteinander der beiden Ortsgruppen in Waldachtal als "gutes Zeichen". Der VdK sei wichtiger Fürstreiter für Barriere freies Umbauen. Ortsvorsteher Fahrner wandte sich an den Kreisvorsitzenden: "Oswald Zink ist der Fels in der Brandung."

Die Angst vor Altersarmut und Pflegebedürftigkeit rückte Kreisvorsitzender Oswald Zink in den Mittelpunkt. Er zitierte zur sozialen Lage Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung und offizielle VdK-Pressemitteilungen: Es gehe ein tiefer Riss durch Deutschland, der unsere Gesellschaft teile. "In Deutschland gibt es Hunderttausende von Menschen, die abgehängt sind." Bewusstsein müsse geschaffen werden für gemeinsame Werte, Gerechtigkeit, Solidarität und sozialen Ausgleich. Hier werde der VdK weiterhin den Finger in die Wunde legen. "Der Trend zur Armut, insbesondere der Altersarmut, setzt sich fort", erklärte Zink. Das sei alarmierend. Die Grundsicherung sei mannigfach in Frage gestellt.

Termine: 20. Mai: Kameradschaftstreffen VdK-Ortsgruppen Salzstetten und Waldachtal, 23. Juni: VdK-Kreisfrauentag 14 bis 17 Uhr, Gemeindehalle Salzstetten, 27. Juni: Kaffeenachmittag, 15. Juli: Ausflug Ortsgruppen, 18. November: Mitgliederversammlung, 6. Dezember: mit VdK Talheim in Europa-Park nach Rust. Park-Besitzer Mack gewährt freien Eintritt für die VdK-Mitglieder.

Wahlen: Vorsitzender Rudolf Klink, zweiter Vorsitzender (vakant), Schriftführerin Roswitha Boy, Schatzmeisterin Marliese Wachtmeister, Frauenvertreterin (vakant), Beisitzerinnen Lydia Offenburger, Doreen Offenburger, dritte und vierte Beisitzer (vakant), Revisoren Eduard Kaupp und Claus Münster.

Ehrungen: Silbernes VdK-Treueabzeichen für Theresia Hiller, Elisabeth und Kurt Steimle.