Waldachtal Der Traktoren-Papst hilft gerne

W aldachtal-Salzstetten. Täglich investiert der Ruheständler bis zu acht Stunden in sein Hobby. Dem 69-Jährigen macht es Spaß, alte Dieselrosse zu restaurieren. In den vergangenen Wochen ist bei ihm wieder der Traktoren-Virus ausgebrochen. "Im September habe ich bei Schlepper-Angeboten fünf Mal zugeschlagen." Sein neuester Deal: Am morgigen Sonntag fährt er nach Holland, um Nummer 30 für seine Traktoren-Sammlung abzuholen. Mit einem weiteren fast 60 Jahre alten Hela Schmalspur D 538 S stockt er seine 36-PS-Fahrzeuge des gleichen Typs auf drei auf, nachdem der Anbieter sein utopisches Angebot um 50 Prozent gesenkt hat. "Der Preis muss stimmen", lautet seine Devise. Immerhin kauft er teilweise "Schrott-Vehikel" ein, denen er wieder zu alter Strahlkraft verhilft. Seine Passion ist so groß, dass er gern die 1000 Kilometer fährt, um das Oldtimer-Schätzchen nach Salzstetten zu bringen. Die für den Obst- und Weinbau vorgesehenen Schmalspur-Traktoren sind absolute Raritäten bei Hela. "Sie sind nur auf Kundenwunsch gebaut worden, nicht in Serie. Jedes ist ein Unikat." Dies hat er von dem früheren Hela-Ingenieur Franz Schoch erfahren, mit dem er sich ständig austauscht. Als Hela-Spezialist wurde Wolfgang Reichart dieses Jahr in der Fachzeitschrift "Oldtimer Traktor" in einer sechsseitigen Reportage vorgestellt. Salzstettens Traktoren-Papst verhilft echten Kurzachser-Raritäten wieder zu altem Glanz, in dem er sie originalgetreu wieder herstellt. Bei einem D 538 S war außer der Hinterachse alles marode. Der Aulendorfer Hermann Lanz (Hela) baute schon 1958 Schmalspur-Schlepper – früher als seine Konkurrenten. Liebevoll restaurierte Hela-Traktoren, die von 1915 bis 1979 hergestellt wurden, sind Kult bei Oldtimerfreunden. "Ich bin genauso ein Unikat wie meine alten Traktoren", sagt der Liebhaber landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge, dessen Hobby-Werkstätten in zwei alten Häusern "Im Gässle" in Salzstetten die erste Adresse für Oldtimer-Freaks aus ganz Deutschland sind.

Was folgt auf die Ära Wolfgang Reichart? Gedanken macht sich der 69-Jährige, der immer wieder mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen hat, wer einmal in seine Fußtapfen treten soll, nachdem sein Sohn Jürgen wenig Interesse aufbringt. "Wer möchte sich heute noch die Hände schmutzig machen?", ratschlagt ein nachdenklicher 69-Jähriger. Seine 30 wertvollen Oldtimer-Schlepper sind Juwele für ein Museum.

