Waldachtal Der schwäbische Hangover

So ist die Hauptprobe am zweiten Weihnachtsfeiertag diesmal nicht öffentlich. Dafür gibt es eine dritte Aufführung mit Kaffee und Kuchen am 8. Januar um 16 Uhr. Die erste Darbietung findet am Montag, 26. Dezember, und die zweite am Donnerstag, 5. Januar, statt. Beide starten um 19 Uhr. Der Saal wird jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn geöffnet. Um eine Überfüllung der Halle zu vermeiden, werden nur die im Vorfeld eingerichteten Zuschauerplätze belegt. Zusätzliche Sitzgelegenheiten stehen nicht zur Verfügung. Eine Reservierung ist nicht möglich. Wer keinen regulären Platz mehr erhält, muss auf einen anderen Aufführungstermin ausweichen. Die Nachwuchs-Theatergruppe unter Leitung von Sabine Kübler beginnt mit dem von ihr verfassten Sketch "Man lernt nie aus". Neben ihr – sie führt auch Regie – wirken noch Christine Hayer, Nathalie, Raphael und Sandra Kübler sowie Jacqueline Vorlaufer mit. Wilma hat Probleme mit ihren Töchtern, Sohn Hans deckt so manches auf. Als Almut, Wilmas Freundin, erscheint, planen beide spontan eine Auszeit und wollen weg. Hans ist wieder als Spion unterwegs. So wird es nichts mit der New York-Reise der beiden Frauen.

Die Erwachsenengruppe unter Leitung von Jürgen Schwab gibt dann die Komödie "Verliebt, verlobt, verschwunden", oder "Der schwäbische Hangover" zum Besten.

Braut Kathi feiert mit ihren Freundinnen Junggesellenabschied zu Hause, während Michel, ihr Zukünftiger, mit seinen Kumpels auswärts die Nacht zum Tag macht.