Waldachtal Der letzte Ton ist noch nicht gespielt

Waldachtal. Eine Musikschule zu unterhalten, ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Nachdem die Ausgaben, die auszugleichen waren, von Jahr zu Jahr stiegen, drehte die Gemeinde schließlich den Geldhahn zu. Wie es mit der musikalischen Erziehung der Kinder und Jugendlichen weitergehen soll, darüber war sich vorerst niemand so richtig im Klaren. Mehrere Ideen standen im Raum, so den Unterricht privat zu nehmen und direkt mit den Lehrern abzurechnen, einen Förderverein zu gründen, an den die Musikinstrumente verschenkt werden würden, oder mit anderen Musikschulen zu kooperieren. Nun gibt es immerhin in einigen Punkten Klarheit, wie Reinhard Köbler, Leiter der Musikschule, berichtet.

In der Sitzung des Tumlinger Ortschaftsrates am 21. März stellte sich heraus, dass die Ortschaft den Musiklehrern Räumlichkeiten im alten Schulhaus anbieten könnte. Der konkrete Raumbedarf muss dafür bekannt sein und steht bereits grob fest. Zum neuen Schuljahr können sich die Stundenpläne der Musikschüler allerdings noch ändern. "Sowohl vor- als auch nachmittags sind nahezu sämtliche Räume unbenutzt, das heißt, es gibt keine Ruhestörungen durch den Instrumentalunterricht", teilte Hartmut Romann, Tumlingens Ortsvorsteher und erster Vorsitzender des Vereins "Förderer und Freunde Tumlingens", dem Kollegium der Musikschule mit.

Verein übernimmt die Instrumente der Musikschule