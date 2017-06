Waldachtal Darf der Ortschaftsrat lediglich empfehlen oder auch entscheiden?

Bürgermeisterin Annick Grassi wohnte der Sitzung bei, um dem Gremium bei Bedarf Rede und Antwort zu stehen. Der Entwurf wurde zuvor auch in allen anderen Ortschaftsratgremien der Gemeinde besprochen und lag zu guter Letzt nun in Tumlingen vor. Grassi hatte den Räten die Übersicht aller Änderungen in einem separaten Papier vorgelegt. Für das Gremium war die Verteilung von Zuständigkeiten maßgebend für ihre Beratung.

Grassi betonte hierbei, dass sich auch mit der Neufassung nichts "Großes" verändert habe. Der Rat sah jedoch einen Unterschied darin, ob das Gremium künftig in wichtigen Angelegenheiten entscheiden oder lediglich empfehlen darf. In einigen wichtigen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, konnten die Gremien bisher eigene Entscheidungen fällen. Allerdings nur, so heißt es in der bisherigen Fassung, im Rahmen der im Haushalt der Gemeinde verfügbaren finanziellen Mittel. Der Haushalt der Gemeinde wiederum wird vom Gemeinderat verabschiedet. Die alleinige Entscheidungsgewalt lag somit nicht wirklich bei den Ortschaftsräten.

Bedenken geäußert