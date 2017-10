Waldachtal Dank für 20 Jahre "Lachmuskeltraining"

Welche weiteren Stücke folgten, erfuhren die Gäste an der Info-Tafel direkt am Eingang. Von dieser aus konnten sie bei einem Rundgang durch den Saal die Geschichte mit Fotos Revue passieren lassen. Oliver Dettling hatte passend dazu die Anekdoten: Von Anfang an hatten Iris Holz (geborene Fischer) und Dettlings heutige Stellvertreterin Marga Kempeneers (Kübler) ihr Herzblut in den Verein eingebracht. 1997 spaltete sich ein Teil der Theatergruppe von der bisherigen ab und die heutigen Theaterspatza Salzstetten wurden gegründet. Vor allem ihrer viel zu früh verstorbenen Iris dankten die Theaterspatza Salzstetten immer wieder, was sie mit einer Bilderwand unter dem Titel "Iris Live" zum Ausdruck brachten. "Iris war die treibende Kraft, ob als Vorsitzende, Regisseurin, Spielerin, sie managte alles, eben ein echter Tausendsassa", hob Oliver Dettling hervor. Durch ihre Kreativität, ihr Talent und ihr großes Engagement habe sie die Gruppe zu dem gemacht, was sie heute sei. Oliver Dettling versprach, ihre Theaterspatza in Ehren zu halten.