Waldachtal (ew). Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi hatte auf den vergangenen Mitgliederversammlungen der Angelsportvereine (Hörschweiler und Lützenhardt) ebenso wie in den jüngsten Sitzungen des Gemeinderats bekannt gegeben, dass in diesem Jahr die Prüfungen der Dammbauwerke von den verschiedenen Seen in Waldachtal vorgesehen sind. Diese gesetzliche Vorgabe des Landes werde zeitnah umgesetzt, betonte Grassi damals. Aktuell wird diese Prüfung am Tumlinger See vorgenommen: Dort prüfen derzeit zwei Mitarbeiter der Firma "baugrund süd" aus Bad Wurzach die Beschaffenheit und die Bodendichte des Damms. Dabei fließen auch Werte zur Belastbarkeit des Bodens ein, die auch Aufschluss über die Stabilität des Damms geben. Bei diesem Verfahren wird in einer Bohrtiefe von neun bis zwölf Metern gearbeitet.