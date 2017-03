Waldachtal "Currywurst oder Kaviar"

Dabei handelt es sich um eine Komödie über "Schein und Sein der Edelgastronomie" in drei Akten. Die Veranstaltungen beginnen samstags um 19.30 Uhr (Einlass 18.30) , am Sonntag um 17 Uhr (Einlass 15 Uhr). Altbewährte, aber auch wieder neu dazugewonnene Laienschauspieler beweisen bei diesem Theaterstück ihr Können. Ob es der Eckkneipenwirtin Erna Wutschke und ihren Gehilfen gelingen wird, innerhalb weniger Stunden einen auf Edelgastronomie zu machen? Dies verspricht ein heiteres Chaos.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Kreissparkasse in Salzstetten oder bei Elisabeth Steimle unter 07486/1049. Für die Bewirtung ist an allen drei Veranstaltungen gesorgt und nach den Veranstaltungen gibt es einen Barbetrieb, wie immer mit den passenden Getränken zum Stück. Am Sonntag gibt es eine Kaffee- und Kuchentheke.

Einen Teil der Eintrittsgelder der Sonntagsveranstaltung soll dem Schulförderverein der Grundschule Salzstetten gespendet werden.