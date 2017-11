Waldachtal Cresbach: Richtfest für den Kirchenanbau

Architekt Klaus Gall vom Architekturbüro Gall und Gärtner in Pfalzgrafenweiler sagte, ein Richtfest für einen Kirchen-Anbau in der Kirche zu halten, das sei etwas ganz Besonderes. Schon seit eineinhalb Jahren arbeite er mit der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal in Sachen Kirchenrenovierung Cresbach zusammen. Froh sei er über diesen Zwischenschritt. Für den Winter sei das Dach drauf und der Anbau werde jetzt noch Regen- und Schneedicht gemacht. Bisher hätten die Handwerker "fest geschafft" und der Kostenrahmen könne hoffentlich eingehalten werden. Über die Vergabe der Heizung werde in wenigen Tagen entschieden, teilte Pfarrer Arnold mit. Die Pläne für die Innengestaltung liegen dem Denkmalamt vor. Zum Richtfest tischte der Kirchengemeinderat einen Imbiss auf.