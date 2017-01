Waldachtal Cresbach braucht neuen Ortsvorsteher

Waldachtal-Cresbach. Ren z ist seit dem 24. Oktober 1999 Mitglied des Ortschaftsrats (OR) Cresbach und des Gemeinderats; seit dem 24. Januar 2012 übt er das Amt des OV aus. Aus gesundheitlichen Gründen zog der Hausmeister (Hauptberuf) und nebenerwerbstätige Landwirt Renz letztlich nun die Reißleine. Viele Bürger aus Cresbach und auch anderen Teilorten fanden sich neben den Mitgliedern des Gemeinderats (unter anderem Ludwig Blum und Dieter Fischer) am Mittwochabend im Sitzungssaal ein, um Renz ihre Anerkennung und ihren Respekt zu zollen. "Zu dieser Entscheidung gehört sehr viel Mut. Da kann man nur den Hut vor ziehen", betonte Gemeinderat Dieter Fischer. Ebenso brachten die Mitglieder des OR-Gremiums ihr vollstes Verständnis für ihr Oberhaupt zum Ausdruck.

Stellvertreterin Sabine Kübler bemängelte dabei vor allem den fehlenden Respekt in der Gesellschaft gegenüber dem Ehrenamt. Renz sei oft zu Unrecht in der Vergangenheit als "Sündenbock" für Missstände hingestellt worden, und dahingehend führte sie ferner aus: "So ein Amt würde ich auch nicht mehr wollen!" Die anwesenden Bürger kommentierten diese Aussage mit Beifall.

Nichts desto trotz braucht Cresbach nun einen neuen Ortsvorsteher. Rat Friedrich Gerhard beantragte diesbezüglich bereits zu Beginn der Sitzung, den Tagesordnungspunkt zur Wahl des neuen OV als Empfehlung an den Gemeinderat auf die nächste Sitzung am 15. Februar zu verschieben. Das Zeitfenster zwischen der öffentlichen Bekanntgabe des Entlassungsgesuches von Renz und der aktuell anstehenden OR-Sitzung sei zu kurz gewesen, um die breite Masse der Bürger zu erreichen. Schließlich sei jeder Bürger berechtigt, sich zur Wahl aufstellen zu lassen und womöglich entgehe dem Rat dadurch ein geeigneter Kandidat. Jeder, der sich für dieses Amt berufen fühlt, müsse daher auch die Möglichkeit zur Bewerbung erhalten, erklärte Gerhard. Der Antrag warf jedoch bei einem Bürger die Frage auf, ob sich der OR überhaupt im Vorfeld über einen geeigneten Nachfolger Gedanken gemacht habe. Renz erwiderte, dass es sehr wohl bereits im Vorfeld darüber Diskussionen gab, wer als Nachfolger in Frage käme. Das Ergebnis dieses Gedankenaustauschs wurde allerdings in der Sitzung nicht weiter erörtert und auch nicht weiter hinterfragt. Bis auf eine Enthaltung waren sich die Räte danach einig, den Punkt von der aktuellen Tagesordnung zu nehmen. Das Amt des OV wird vorübergehend von den beiden Stellvertretern Thomas Schittenhelm und Sabine Kübler kommissarisch ausgeübt.