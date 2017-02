Waldachtal Club ist auf die Zukunft ausgerichtet

Schmelzle, der den Verein seit 32 Jahren als Vorsitzender leitet, ist inzwischen längst zu einer Art "Ikone" geworden.

Fotos sind zu sehen

Seine Art, den Verein und seine Geschicke mit seinen Vorstandskollegen zu steuern, darf als einzigartig bezeichnet werden. Schmelzle selbst legt keinen Wert auf eigene Publicity und hebt stets die gemeinsame Arbeit aller Beteiligten hervor. "Er lässt die Jungen ran", kommentiert ein Mitglied dessen Führungsstil. Schmelzles Erfahrungen und weise Ratschläge runden seine Führungskompetenz ab.

Dass dieses Jubiläum zum großen Erfolg wurde, lag auch an den Herren der "Wilden Reiter GmbH" des Waldachtals. Alle, die den Verein in seinen jüngsten Jahren auf den Motorsportpfaden des Landes vertreten und präsentiert haben, waren gekommen: Es waren die Rallyefahrer des MRSV, die mit ihren Rennen für Aufsehen und Ansehen sorgten: Hans Schmelzle, Gebhard Weißgerber und Hans-Dieter Kern sind nur einige von ihnen, welche als Rallyefahrer Lorbeeren sammelten.

Zeitzeugen in Form von Berichten, Fotos und Exponaten waren im kleinen Saal aufgebaut und so manche Geschichte machte dabei ihre Runde: Weißgerber, der "Schotterhaufenkönig", ließ sich ebenso bereitwillig zu nostalgischen Erzählungen bewegen wie Kern, der noch heute von allen liebevoll "Röhrl" genannt wird. Nicht zuletzt liegt dies an seinem ehemaligen Rallye-Fahrzeug, einem "Fiat 131 Abarth Mirafiori".

Dieses Sportgerät wurde auch von dem späteren Weltmeister und Rallye-Ikone Walter Röhrl aus Regensburg von 1978 bis 1980 bewegt. Kern, Schmelzle wie auch Weißgerber schwelgten gerne in vergangenen Zeiten und bereicherten mit ihren Erlebnissen das Jubiläum zusätzlich. Von den Gründungsmitgliedern beehrten ihren Verein mit ihrer Anwesenheit: Hans-Peter Benitz, Achim Kreidler, Peter Sadzik, Roland Wehle, Rolf Gottfried, Gerolf Moosburger, Günther Singer, Werner Ruf und Reinhard Schübel zeigten sich als stolze Veteranen des Clubs.

Doch so sehr die Mitglieder des MRSV die Vergangenheit des Vereins auch zu würdigen wissen: Der Club ist auf die Zukunft ausgerichtet und kümmert sich rührend wie auch professionell um seinen Nachwuchs. Die jungen Motorsportler der Kart-Gruppe, die von Stefan Sadzik betreut und trainiert werden, präsentieren heute den Verein und sorgen mit ihren Ergebnissen für Aufsehen und Ruhm. Damit dies für die Zukunft auch so bleibt, pflegt der MRSV eine außergewöhnliche Kameradschaft, die mit gemeinsamen Unternehmungen und Ausflügen gefestigt wird. Das jährliche VW- und Audi-Treffen im Industriegebiet ist ein weiteres Beispiel für die Schaffenskraft der fleißigen Mitglieder.