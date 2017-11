Waldachtal Christliche Frohbotschaft befreit von Ängsten

Waldachtal-Tumlingen. 1625 wurden Teilorte der heutigen Gemeinde Waldachtal evangelisch – ein erster Reformationsblitz schlug schon 1549 ein: Während Tumlingen, Hörschweiler und Cresbach sich der Glaubenserneuerung anschlossen und evangelisch wurden, blieben Salzstetten und Lützenhardt römisch-katholisch.

Mit dem herrschaftlichen Wechsel zu Württemberg wurde die Waldachtalgemeinde 1625 evangelisch. Hier waren die Menschen nicht frei, sondern leibeigen, abhängig von Herren. Zuvor gehörte Tumlingen samt Cresbach zu der großen katholischen Parochie Altheim. Etwas Fuß fasste die Reformation im Raum Waldachtal ab 1534, die von Dornstetten ausging. 1554 kam mit Heinrich Finenz (oder Finitz), einst Stadtpfarrer in Dornhan, erstmals ein reformierter Geistlicher nach Tumlingen. Heute wohnen an die 2000 evangelische Christen in der Gemeinde Waldachtal und bemühen sich um Ökumene.

