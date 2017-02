Waldachtal Christine Fischer hat Spuren hinterlassen

W aldachtal-Salzstetten. In einer bewegenden Trauerfeier nahmen Hunderte in Salzstetten Abschied von der im Alter von 58 Jahren nach mehrjähriger schwerer Krankheit verstorbenen Christine Fischer. Groß ist das Mitgefühl im Liederkranz, in der Kolpingsfamilie und der katholischen Kirchengemeinde. Denn: Christine Fischer hat Spuren hinterlassen. Sie war jedoch kein Mensch, der sich in den Mittelpunkt drängte.