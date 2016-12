Waldachtal Christen gedenken den 230 000 Tsunami-Opfern

In 2000 Jahren, so Romer, habe sich die Welt nicht zum Besseren gewandt. "Von Friede keine Spur!" Was sich Menschen antun, das berühre. Trotzdem lohne es sich, Christ zu sein, denn: "Jesus verspricht Rettung und ewiges Leben." Durch Weihnachten habe alles einen neuen Sinn bekommen: "Gott ist der Sinn!" Der Pfarrer zitierte die Bibelstelle: "Nehmt euch vor den Menschen in Acht", mit der ebenso Unheil in eigenen Familien angesprochen wird. Auch Ablehnung und Hass bis in diese Tage schlage bekennenden Christen entgegen. Romer meinte: "Das kann einem sogar im Freundeskreis und in der eigenen Familie passieren." Gottes Wort verspricht jedoch: "Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet."

Der Heilige Stephanus als erster Märtyrer habe die Lehre Christi verkündet, weil er davon überzeugt gewesen sei. Stephanus zählte zu den ersten sieben Diakonen der christlichen Urkirche. Er habe sogar für seine Mörder um Vergebung gebeten.