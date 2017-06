Waldachtal Bürgermeisterin Grassi bringt Kindergartenkindern und ihren Betreuerinnen Eis

Hätte sich Bürgermeisterin Petra Schupp in Neubulach im Kreis Calw doch nur von ihrer Waldachtaler Kollegin Annick Grassi diesen heißen Sommertipp geholt: Grassi und ihre Kollegen auf dem Rathaus, die Betreuerinnen im Kindergarten und die Kinder hätten bei weit über 30 Grad sicherlich auch gerne Hitzefrei gehabt – so wie es sich die Beamten im Neubulacher Rathaus gegönnt hatten. Verständlich, dass das bei den meisten Bürgern nicht gut ankam. Viel klüger ist Grassi mit der Hitzewelle umgegangen. Statt sich und den Rathausmitarbeitern einfach freizugeben, hat sie den Mitarbeitern und Kindern in Kinderhaus und Kindergarten eine Freude gemacht. Mit erfrischendem Eis lassen sich die heißen Stunden nicht nur leichter überstehen. Die Initiative drückt auch ihre Wertschätzung gegenüber den Angestellten, die trotz der Hitze ihre Arbeit machen, aus.