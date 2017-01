Waldachtal Bürgerball auf Fasnetssamstag verschoben

Ein erster Höhepunkt bietet das Narrenwochenende vom 27. bis 29. Januar. Um 19.17 Uhr am Freitag, 27. Januar, werden Wolfgang Fahrner und sein Ortschaftsrat ins Exil geschickt, bevor die Siebenhügelhexen mit ihrem Freilichttanz den Hexenballabend eröffnen. Neben Gastzünften sorgen die "Schwarzwald Buam" für Stimmung im Narrentempel. Diese spielen auch am Samstag, 28. Januar, ab 20 Uhr beim G-L-A-S-Treffen in der Salztstetter Narrenhalle auf, wenn die Narrenzünfte aus Grünmettstetten (G), Lützenhardt (L) und Altheim (A) zu Gast sind. Auch die Roten Funken Waldachtal und der Musikverein Grünmettstetten wirken mit. 3000 Häs- und Maskenträger werden zum Narrenumzug am Sonntag, 29. Januar, um 13.30 Uhr in Salzstetten erwartet. Bereits um 10.30 Uhr hält Pfarrer Anton Romer die "Heilige Messe des närrischen Volks" in der St. Agatha-Kirche.

Am Schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, erobern die Narren die Schule und schicken die Lehrer bis zum Aschermittwoch in den Ruhestand. Die Fasnetsparty am Schmotzigen startet mit dem DJ-Jogi-Team um 18 Uhr im Narrentempel. Das Orga-Team um Verena Sadzik hat sich einiges einfallen lassen. Freien Eintritt gibt es von 18 bis 19 Uhr.

Das Bockessen für die Mitglieder der Narrenzunft wird am 24. Februar vom Gesendl unter dem Motto "Party Casino" ausgerichtet. Der Fasnetsdienstag, 28. Februar, gehört in Salzstetten wie immer den Kindern. Um 14.30 Uhr startet der Kinderumzug von der Waldgasse zum Narrentempel. Dort warten bereits die Schlattwaldteufel und das Starzach-Duo auf den Narrensamen.

Januar

8. Januar: Umzug Bondorf, 13. Januar: Narrendörfle Bildechingen, 14. Januar: Narrenbaumstellen Salzstetten und Ball Bad Peterstal, 20. Januar: Ball Hailfingen, 21. Januar: Kinderball und Ball Göttelfingen und Hexen-Heuler-Ball (Tuders)

Februar

4. Februar: Gugga-Fasnet Haiterbach, 5. Februar: Umzug Dettingen/Rottenburg, 10. Februar: Saiwald-Sause Empfingen, 11. Februar: Hirrlingen und Hexenball Lützenhardt, 12. Februar: Umzug Tübingen, 17. Februar: Ball Bierlingen, 18. Februar: Umzug Schwalldorf, 19. Februar: Umzug Dettingen/Horb, 25. Februar: Umzug Vollmaringen, 26. Februar: Umzug Eutingen, 27. Februar: Umzug Stühlingen