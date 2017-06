Waldachtal Brüderpaar siegt auf Minigolfanlage

Begrüßt bei der Hobbygruppe des Verschönerungsvereins wurden zwei Neue aus Hallwangen: Torsten Strack und sein 16-jähriger Sohn Lucas. Torsten Strack erzählte, dass er von Kindheitstagen an in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main immer gerne Minigolf gespielt habe. Durch seinen Opa kam die Familie zu Ferien in den Schwarzwald. 2003 blieben sie hier hängen. Der mit einem guten Ballgefühl ausgestattete Torsten Strack meinte, auf diesen schönen Bahnen und der idyllischen Lage des Minigolfplatzes in Salzstetten mache es Spaß, im Kreis Gleichgesinnter diesem Freizeitsport zu frönen.

Die Minigolf- und Freizeitanlage in der Ortsmitte von Salzstetten – in der grünen Oase – wurde in den vergangenen Wochen schon bestens frequentiert. Vorsitzender Elmar Schwarz sagte: "Es läuft sehr gut!" Der Jahreshöhepunkt ist das örtliche Minigolfturnier vom 31. August bis 3. September, an dem Vereine und Gruppen mitmachen können.

1. Michael Dettling (60 Schläge in zwei Runden), 2. Nico Dettling (62), 3. Elmar Schwarz (63), 4. Manfred Jabs (64), 5. Hans Dettling (66), 6. Eckhard Brandt (67), 7. Torsten Strack (69), 8. Michael Maier (70), 9. Jan-Lukas Schwarz (70), 10. Monja Jabs (71), 11. Roland Nestle (73), 12. Ronny Hentrich (83), 13. Josef Klink (84), 14. Calixta Klink (85), 15. Ruth Teufel (93), 16. Anke Schwarz (94) und 17. Lucas Strack (97).