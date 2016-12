Waldachtal Brücke beginnt beim Maya-Altar

Gertrud Eppelt, Marita Wehle, Franziska Bernhard, Erika Reusser und Artur Wollensak zündeten die Kerzen am Maya-Altar an, die in Form eines Kreuzes aufgestellt wurden. Die Christen verneigten sich dabei respektvoll in alle vier Himmelsrichtungen und sprachen dabei eine Bitte, ein Gebet, einen Dank. "Wir tun dies aus vollem Herzen und danken Gott für die Schöpfung, die er uns anvertraut hat und für die wir als Menschen verantwortlich sind", hieß es.

Rote Kerze Richtung Osten

Die rote Kerze in Richtung Osten, in Richtung Sonnenaufgang, symbolisierte den Dank an Gott für seine Schöpfung.

Die schwarze Kerze nach Westen, in Richtung Sonnenuntergang, sollte daran erinnern, dass Gott sich ausruht und mit ihm die ganze Schöpfung. Die weiße Kerze und Verneigung nach Norden sollte an die Menschen erinnern, die vorangegangen sind und an all die Alten und Weisen, die durch das Leben begleiten mit ihrer reichen Lebenserfahrung und ihrem Wissen. Die gelbe Kerzen nach Süden war für die Jugend, für die Zukunft und alles, was noch kommen wird. Artur Wollensak sagte beim Anzünden der Kerzen in der Mitte des Kreuzes, wo der Weg Gottes den Weg des Menschen kreuzt: "Die Mitte ist das Herz des Himmels und der Erde. Für all das, was uns Gott anvertraut hat, wollen wir aus vollem Herzen danken." Organisatorin Regina Scherrmann ließ abschließend die Kerzen des Friedens, des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung sprechen.

Im Foyer des katholischen Gemeindezentrums reichte die Kolpingsfamilie als Gastgeber Weihnachtsgebäck und als Spezialität Glühwein-Lebkuchen, Punsch und Glühwein an die Teilnehmer aus der ganzen Gemeinde Waldachtal, darunter auch Pfarrer Anton Romer, Kolping-Vizepräses Diakon i.R. Wilhelm Pöndl und Diplom-Theologin Anneliese Benz-Pöndl. Beim Stelldichein kamen sich evangelische und katholische Christen im ökumenischen Geist näher.

12. Januar: 20 Uhr Kolping-Mitglieder-Hauptversammlung, 5. Februar: 9 Uhr Kirchenpatrozinium St. Agatha mit Kolping-Mittagessen im katholischen Gemeindezentrum, 9. März: Unser ökologischer Fußabdruck mit Referent E. Badey, 28. März: Kolping-Bezirksversammung "Kirche im Wandel, vor Ort und an allen Orten" in Rottenburg im Kolpingheim, 23. April: Aktion Entwicklungshilfe für die Salzstetter Missionsprojekte, 4. oder 11. Mai: Besichtigung des Postfrachtzentrums in Eutingen, Juni: Stadtbesichtigung in Rottweil, Juli: Besuch des Baus der mittelalterlichen Klosteranlage "Campus Galli" bei Messkirch, 3. August: Freizeit-Aktivität, 16. September: Tageswanderung, 29. Oktober: Kolping-Bezirkswallfahrt in Freudenstadt, 9. November: Programmplanung 2018, 7. Dezember: Advents- und Weihnachtsfeier.