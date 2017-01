Waldachtal Brand zwingt Familie zu Neuanfang

Vater Jörg (33), der ansonsten einen 40-Tonner für eine Altensteiger Spedition fährt und aus Ahldorf stammt, war am besagten 18. September mit den drei Kindern allein zu Hause, als der Rauchmelder Alarm schlug, weil im Erdgeschoss ein Kabel durchbrannte. Unbrauchbar wurde dadurch das komplette Hausinventar.

Jörg und Tanja Bierau ist der Dank an alle Helfer wichtig: "Wir möchten der früheren Freiwilligen Feuerwehr Salzstetten und der Feuerwehr Waldachtal danken, dass sie so schnell da waren."

Die Erleichterung, wieder zu Hause wohnen zu können, ist der ganzen Familie anzumerken. Die Odyssee durch fremde Räume ist an allen nicht spurlos vorüber gegangen. Jetzt ist die in Herzogsweiler aufgewachsene 29-jährige Mutter Tanja Bierau glücklich, dass alles wieder in gewohnten Bahnen verläuft: "Ich bin froh, dass unsere Kinder wieder einen geregelten Alltag haben." Zuletzt mussten sie von Spielberg aus zum Kindergarten und zur Schule nach Salzstetten gefahren werden. Die neunjährige Alia formulierte es so: "Ich finde es gut, dass wir wieder hier sind. Es sieht wieder schön aus. Es macht Spaß wieder daheim zu sein. Ich kann jetzt wieder meine Freunde Vanessa, Sophia, Thomas und Nico einladen und mit ihnen spielen."

Eine WhatsApp-Gruppe des Kindergartens Salzstetten hat der brandgeschädigten Familie sofort geholfen. Suzanna "Susi" Klink organisierte eine Spendenaktion unter den Eltern des Kindergartens. Dadurch konnten die drei Kinder der Bieraus wieder neu eingekleidet werden. Durch den Schwelbrand war deren Kleidung komplett unbrauchbar geworden.

Seit 1. April 2014 wohnen Jörg Bierau und Tanja, geborene Vetter, in der Freudenstädter Straße in einer Altbauwohnung von Hans Dettling. Durch die Bikerfreunde des Verschönerungsvereins Salzstetten hatten sie an ihrem neuen Wohnort Freundschaften geschlossen. Sehr gut integriert sind sie inzwischen bei der Narrenzunft: Jörg gibt bei den Tuders mit der Pauke den Takt an, Tanja macht in der Schlössle-Gsendl-Gruppe mit und die älteste Tochter Alia wirkt bei der Tanzgarde mit. Außerdem hat Alia beim Musikverein eine Ausbildung an der Zugposaune begonnen.