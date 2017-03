Waldachtal Bibel-Rundwanderweg wird umgestaltet

Änderung nach Wahlen

Bei den Wahlen hat sich ergeben, dass der frühere Bankvorstand Hans-Peter Acker als Finanzchef die Nachfolge von Julia Hörmann antritt, die sich zukünftig um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern möchte. Für die Grafik und Schildergestaltung konnte Melanie Züfle gewonnen werden. Aus dem Erlös des Erntebittfestes 2016, das ging aus dem Kassenbericht hervor, ist ein Betrag für die Renovierung der Marienkirche Cresbach gespendet worden.

Der Vorschlag von Heinz-Otto Renz, alle Arbeitseinsätze auf dem Bibelweg vorher via Rundmail anzukündigen, hatte auch schon der Vorsitzende auf der Agenda. Siegfried Holstein sprach überdies den Wunsch aus: "Jedes Mitglied übernimmt eine Station auf dem Rundweg zur Pflege." Viele biblische Pflanzen gedeihen am Fuße des Schellenberges. Im Hinblick auf die Verjüngung meinte er: "Jeder soll ein neues Mitglied werben." Auch ehrenamtliche Mitarbeiter aus umliegenden Kirchengemeinden möchten sich auf dem Bibelweg engagieren. Hierzu hat der Verein eine Kampagne bei Nachbarkirchengemeinden gestartet. In schwierigen Situationen, so zitierte Holstein den erkrankten Pfarrer i.R. Fritz Stolz, solle man an die Jahreslosung denken: "Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch."

Ein stilles Gedenken galt dem verstorbenen Aktiven Hermann Keppler, der in der Vorstandschaft mitgearbeitet hat, und Siegfried Rinnus, der früher auch Beete pflegte. Holstein: "Mit unserem Bibelweg bieten wir ideale Voraussetzungen, die Menschen darauf hinzuweisen, dass ohne Glaube an Jesus das Leben an einem vorbei geht."

Das große Erntebittfest am Sonntag, 9. Juli, um 10 Uhr auf dem Bibelweg wollen der Kirchenchor und der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal mitgestalten. Wegen einer Terminüberschneidung musste der Regenbogenchor Pfalzgrafenweiler für das Nachmittagsprogramm absagen. Auf jeden Fall soll tagsüber ein Programm für die Kinder geboten werden. Am 15. Mai beginnt wieder die Saison auf dem Rundwanderweg, der beim Aussiedlerhof Kaufmann in Tumlingen startet. Anmeldungen für Gruppenführungen auf dem Bibelweg nimmt ab sofort Jakob Rein, Telefon 07443/57 27, entgegen.