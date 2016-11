Waldachtal Besucher werden bei "Winterträumen" inspiriert

"Winterträume" erwartet die Besucher in der Kirchstraße 1 am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Neben einer Adventsausstellung und neuen Einrichtungsideen steht Künstlerin Karin Letzgus mit "KaLLe live in Aktion" im Mittelpunkt.

Schreinermeister Ralf Bohnet und seine Frau Beate bieten ein besonderes Ambiente und präsentieren ihre drei Unternehmen: die Schreinerei Bohnet, Wohnwunder Bohnet und freiRaum, mit Wohn- und Lebensgestaltung nach Feng Shui. Sie offerieren maßgeschneiderte Einrichtungslösungen. Accessoires, Dekorationen und floristische Ideen präsentiert Ute Krafczyk von Naturfloristik Gänseblümchen. Zum Thema "Engelsflügel im Lichterkleid" lädt Ute Krafczyk am Sonntag um 15 Uhr zu einem Workshop ein. Einblicke in ihr Schmuck-Atelier gewährt Goldschmiedin Ute Kohler. Ihre Produktpalette stellen Maler Martini, Heizung und Sanitär Manfred Nafz sowie die Bäckerei-Konditorei-Confiserie Volker Klumpp vor. Aus Kappelrodeck kommt der Winzerhof Doll. Kunst in der Schreinerei und im Wohnstudio: Die Tumlinger Künstlerin Karin Letzgus zeigt ihre neuesten Kreationen an beiden Tagen. Führungen durch ihre Bilder-Ausstellung gibt es am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 und 16 Uhr. Die Künstlerin ist auch live bei ihrer Arbeit zu erleben. Leistungsfähige Betriebe aus Waldachtal und Umgebung warten in adventlicher Atmosphäre mit besonderen Angeboten auf.