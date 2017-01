Waldachtal Bernd Bukenberger ist wieder Vereinsmeister

Wie schon im Vorjahr standen sich im Finale Bernd Bukenberger und Michael Geiger im Gemeindesaal gegenüber. Der 48-jährige Bukenberger siegte in drei Sätzen mit 11:8, 11:9 und 11:8 gegen den 43-jährigen Geiger, der vor zwei Jahren triumphierte.

Tischtennis-Abteilungsleiter Daniel Kreidler kommentierte nach dem finalen klaren 3:0 bei der Siegerehrung: "Der Favorit hat sich durchgesetzt nach etwas Startschwierigkeiten." Kreidler übergab unter großem Beifall den von Thomas Carrasco gestifteten Wanderpokal an Bernd Bukenberger. Der in Dornstetten-Aach wohnende Vereinsmeister spielte in der ersten Salzstetter Mannschaft seither an Nummer zwei in der Bezirksklasse Schwarzwald. Fortan wird er an Nummer drei auflaufen. Gemeinsam auf Platz drei bei den Herren-Vereinsmeisterschaften kamen Markus Böhm und Stefan Kreidler. Die Ergebnisse der Halbfinals: Markus Böhm – Bernd Bukenberger 6:11, 3:11, 8:11; Stefan Kreidler – Michael Geiger 6:11, 11:7, 10:12, 6:11.

Traditionell sind die Spielpaarungen für den Doppelwettbewerb der 14 Herren ausgelost worden. Hier gewann das Duo Patrick Pross/Tom Singer. Im Doppel gab es im Spiel Jeder gegen Jeden folgenden Zieleinlauf: 1. Patrick Pross/Tom Singer, 2. Marcel Graf/Eduard "Eddi" Binder, 3. Markus Böhm/Helmut Kreidler, 4. Sebastian Krause/Martin Hoffmann. Dankbar waren die Kameraden für gespendeten Kaffee und Gebäck von Markus und Melanie Böhm und Getränke Kübler für den gestifteten Hauptpreis. Beim kameradschaftlichen Miteinander klang die Vereinsmeisterschaft aus.