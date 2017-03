Waldachtal Beim Klimawandel schrillen schon die Alarmglocken

Egbert Badey plädierte für Öku-Produkte und zeigte sich hoffnungsvoll, dass bald das Öko-Label für Lebensmittel kommt. Mit Bio-Lebensmittel könnten zehn bis 35 Prozent der Treibhausgase eingespart werden. "Beim Einkaufen fängt es an: Was tut der Umwelt, der Natur, am wenigsten weh? Bei jedem Produkt muss man sein Gewissen befragen." Zu den vier Faustregeln zählte er: Erstens so gut wie nie fliegen, zweitens wenig Fahren mit dem Auto und drittens weniger Fleisch und tierische Produkte verwenden, sondern lokale jahreszeitlich gerechte Bioprodukte bevorzugen. "Pflanzliche Lebensmittel haben durchschnittlich nur ein Zehntel des Treibhausgas-Potentials von tierischen Lebensmitteln." Viertens Wohnen wie in einem Fass: Klein, kompakt, gut isoliert, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. "Dadurch kann jeder am meisten zu einer Reduktion des persönlichen Fußabdrucks beitragen." Er warf die Frage nach der Ökosteuer auf. Und: "Die Mikrowelle gehört in keinen Haushalt; die macht unsere Lebensmittel kaputt", sagte der Diplom-Elektrotechniker. "Wenn du Essen im Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf und ein Bett hast, bist du reicher als 75 Prozent der Menschen der Erde. Wenn du immer frisches Trinkwasser zur Verfügung hast, geht es dir besser als einer Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern."

Die Solar-Entwicklung und Elektro-Mobilität habe man Jahrzehnte verschlafen. "Die Energie-Effizienz müssen wir drastisch erhöhen", meinte der Experte für ökologisches Bauen. Egbert Badey: "Die Fotovoltaik-Anlage und Warmwasser-Kollektoren sind das Wichtigste auf dem Dach. Der Diesel gehört abgeschafft. Er macht nur Feinstaub und Stickoxid." Auch Artur Wollensak plädierte neben dem Zurück zu einem Vor in erneuerbare Energien mittels Wind, Sonne und Wasser. Werte wie Menschenrechte, so Badey, der sich schon mit Wissenschaftlern der Fraunhofer Gesellschaft ausgetauscht hat, sind für eine zukunftsfähige Welt genauso wichtig wie der ökologische Fußabdruck. Der Nabu-Redner: "Die Zukunft des Menschen steht auf dem Spiel. Wir haben schon viele Grenzen überschritten." Überdenken solle jeder seinen Ressourcen verschwendenden Lebensstil. Um nicht weiter wertvolles Naturkapital zu vernichten, müsse man Rückschritte beim Wohlstand akzeptieren. Erika Reusser attestierte Badey, das Kopfkino in Gang gesetzt zu haben und resümierte: "Der Mensch braucht die Erde. Aber die Erde braucht den Mensch nicht."