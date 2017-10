Waldachtal "Bei vielen endet der Tennissport mit dem Beginn des Berufslebens"

Der ehemalige Vorsitzende des TCL, Horst Richter, war ebenfalls anwesend. Erster Vorsitzender Peter Bayer blickte in seiner Ansprache auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Wie im vergangenen Jahr bemängelte er auch heuer die Einsatzbereitschaft einiger aktiver Mitglieder. "Die Arbeit bleibt immer an den Gleichen hängen", stellte der Vorsitzende fest. Die Frühjahresinstandsetzung der Tennisanlage habe sich durch den eintretenden Frost etwas in die Länge gezogen. Dennoch konnte die mittlerweile zur Tradition gewordene Platzeröffnung im Mai planmäßig stattfinden. "Ein voller Erfolg", erinnerte sich Bayer an die Veranstaltung. Im Juli feierte der TCL den Rundenabschluss auf seiner Tennisanlage, bei der die Verpflegung für die Mitglieder vom Verein gesponsert wurde. Hierbei wünschte sich Bayer, dass die Mannschaften künftig geschlossen auftreten. Erfreulicherweise hatte der Verein einen Zuwachs von neun Mitgliedern zu verzeichnen. Zum Januar 2017 hatte der Verein somit 145 Mitglieder zu vermelden.

Sportwart Stefan Störzer ging anschließend auf den aktiven Spielbetrieb ein. Insgesamt sechs Mannschaften stellte der Club mit Erwachsenen. Dank einer Kooperation mit der Tennisabteilung Cresbach konnte der Verein neben der eigenen Jugendmannschaft drei weitere Teams für die Wettkampfrunde anmelden. Hierbei fuhr die Vierer-Juniorinnenmannschaft in der Kreisstaffel 1 den Gruppensieg ein und durfte sich über den Aufstieg in die nächst höhere Klasse freuen. Die Vierer-Seniorenmannschaft der Herren konnte mit dem zweiten Platz an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen, verpasste aber erneut um Haaresbreite den Aufstieg. Das aktive Herrenteam sicherte sich den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Hierbei betonte Störzer, dass alle Mannschaften, von den Platzierungen drei bis fünf, mit zwei Siegen und drei Niederlagen abgeschnitten haben. Mit einem besseren Punkteverhältnis wäre somit auch der zweite Platz für die Herrenmannschaft möglich gewesen.

Clubmeisterschaften konnten nicht stattfinden