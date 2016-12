Waldachtal Bankautomaten in Salzstetten bleiben erhalten

Die Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg in Salzstetten schließt zum 1. Februar 2017. Der Standort wird in eine SB-Filiale umgewandelt. Infolge des Großbrandes am 11. November waren auch die Geschäftsräume der Bank im Geschäfts- und Wohnhaus in der Ortsmitte betroffen. Jetzt schließt die Filiale offensichtlich eher wie vielleicht von manchen Kunden schon befürchtet. Auch aus wirtschaftlichen Gründen wegen der Auswirkungen der Zinspolitik.

Verantwortungsbewusste Bürger – dies wird aus alltäglichen Gesprächen im Ort verlautbar – sorgen sich um Verluste der mühevoll aufgebauten Infrastruktur in Salzstetten: Metzgerei, Bäckerei, Gastronomie-Betriebe haben schon zuvor geschlossen. Auch die Handwerkerstruktur bröckelt. Wie es mit der vom Großbrand betroffenen Zahnarztpraxis wirklich weiter geht, ist noch offen. Der 63-jährige Zahnarzt Wolfgang Seidel steht zwei Jahre vor seinem Rentenalter vor einem Scherbenhaufen. Der Brand hat in seiner Praxis nichts Brauchbares übrig gelassen. Sieht er nach dem Totalschaden schon wieder Licht hinter dem Tunnel? Wolfgang Seidel: "Eine Entscheidung, ob die Zahnarztpraxis wieder neu aufgebaut wird oder nicht, kann erst im März fallen. Das ist noch von vielen Faktoren abhängig." Diese Auskunft gibt Seidel derzeit auch seinen Patienten. Angefangene Behandlungen konnte er in einer Nachbar-Praxis fertigstellen. Seinen Patienten könne er erst wieder im ersten oder zweiten Quartal weitere Informationen geben, ob oder wie es weitergeht.

Der Betrieb der Waldach-Apotheke von Apotheker Johann Dittbrenner geht weiter. Jedenfalls wurde das Gebäude nach dem ausgebrannten Dachstuhl jetzt winterdicht gemacht, damit kein Regen- oder Schneewasser eindringen kann.