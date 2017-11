Waldachtal Bald entsteht Anbau an die Marienkirche

Hans Ziefle, der den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer koordiniert und selbst Hand vorbildlich anlegt, wünscht sich, dass die Ausschreibungen der Gewerke durch den Architekten schneller erfolgen, damit die Arbeiten vorangehen können. Dieser Tage kommen nach dem Aushub des Fundamentes die Rohbauarbeiten für den Anbau durch Nübel-Bau in die Gänge. "In ein bis zwei Wochen sollte der Rohbau stehen", meint Ziefle. Unmittelbar danach kommen Metallhandwerker und die Zimmerei Gall. Mit dem Anbau an die Marienkirche von 1868/69 entsteht ein Versammlungsraum für bis zu 50 Personen, ein neues Zentrum für die evangelischen Christen von Cresbach.

Im Kirchenschiff ist der Betonboden eingebracht worden. Erst nachdem Elektriker, Maler und Gipser ihre Arbeiten ausgeführt haben, können die Sandstein-Platten und der neue Holzboden für den Bereich der Kirchenbänke wieder verlegt werden.

Froh ist die Kirchengemeinde über die Mitarbeit vieler ehrenamtlicher Helfer. Einen Bagger und einen Radlader haben Helmut Rieger aus Hörschweiler und Marcel Blum aus Oberwaldach dankenswerterweise kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Erfreulich: Durch Kuchenverkauf unterstützen Frauen der Kirchengemeinde die Renovierung der Marienkirche. Seit 2016 bieten die Kuchenbäckerinnen nach Gottesdiensten Selbstgebackenes an. Jüngst hat die Baukasse dadurch einen Zuwachs von 1464 Euro bekommen. Die nächsten Kuchenverkäufe sind am 12. November und am 17. Dezember. Ansprechpartnerin ist Kirchengemeinderätin Karin Bohnet, Telefon 07443/2 02 48.