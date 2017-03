Waldachtal Autofahrerin stirbt bei Unfall nahe Hörschweiler

Die Fahrerin eines Renault Clio war laut Polizei zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr in Richtung Schopfloch unterwesg. In einer leichten Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite seitlich gegen einen Baum. Dabei wurde das Auto stark deformiert. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Polizei geht davon aus, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt waren.

Zeugen, den der blaue Renault auf der besagten Strecke aufgefallen ist oder die über das Fahrverhalten der Verunglückten Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741/34879-0 zu melden.