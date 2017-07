Waldachtal. Der Tagesausflug der VdK-Ortsverbände Waldachtal und Salzstetten führte am Samstag nach Schwetzingen. Die Busfahrt ging über die Autobahn über Heilbronn zum Rastplatz Hockenheim. Dort wurde eine Frühstückspause eingelegt. Gut gestärkt ging es nach Schwetzingen. Dort angekommen, stand eine Schlossführung und eine Besichtigung des schönen Schlossgartens auf dem Programm. Wer wollte, konnte in Schwetzingen auch eine Shoppingtour einlegen oder es sich in einem der vielen Straßencafés gemütlich machen. Am Nachmittag ging die Fahrt wieder zurück auf die Fildern nach Wolfschlugen. Dort in den Hexenbanner-Stuben fand der gemeinsame Abschluss mit einem guten Abendessen statt. In geselliger Runde ließ man einen schönen Tag ausklingen, bevor es dann wieder zurück ging.