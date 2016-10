Waldachtal Auch bei der Jugendfeuerwehr gehen die Lichter aus

Viel Herzblut steckten die Bürger in Uniform in Salzstetten in die Ausbildung des Nachwuchses. Jetzt geht diese Ära nach fast 30 Jahren jäh zu Ende. 1987 wurde die Jugendfeuerwehr von Arnold Fischer ins Leben gerufen. "Die Jugendfeuerwehr in Salzstetten hört heute ganz auf", erklärte Jugendleiter Luger am vergangenen Freitag, 21. Oktober, im Feuerwehrhaus.

Aktuell zählte die örtliche Wehr noch 15 Jugendliche im Alter zwischen sieben und 16 Jahren, darunter ein Mädchen. Joachim Luger meinte: Die Jungs und das Mädchen dürften gerne in der Jugendfeuerwehr Waldachtal weitermachen, wenn sie es möchten. Er händigte an die Nachwuchs-Floriansjünger die Dienstpläne der Jugendfeuerwehr Waldachtal aus, die von Patrick Fischer aus Hörschweiler geleitet wird. Luger blickte zurück: "Wir haben vor wenigen Jahren auch mit einer Kinder-Feuerwehr für ab Fünfjährige angefangen. Bei der Gesamtwehr liegt die Altersgrenze höher. In Waldachtal ist ein Einstieg erst ab acht Jahren möglich." Was besonders weh tue: Fünf weitere Kinder aus dem Ort wären jetzt bereit gewesen, neu in die Jugendfeuerwehr Salzstetten einzutreten. Steffen Schuh und er hätten die Kinder-Wehr initiiert.

Abteilungskommandant Martin Gunkel lobte beim Pressegespräch das große Engagement von Jugendwart Joachim Luger und seinem Stellvertreter Michael Rhode und den weiteren Helfern Arnold Fischer und Steffen Schuh: "Ihr habt das richtig Klasse gemacht." Wehmut kam auf bei der Versammlung mit rund 20 Teilnehmern. Tenor unter Eltern und Jugendlichen: Wir wären sehr gern in der Jugendfeuerwehr Salzstetten geblieben. Einige wollen weitermachen in Jugendwehren der umliegenden Gemeinden. Luger: "Es freut mich, wenn die Kinder im Feuerwehrdienst bleiben." Beim Abschiedstreffen am vergangen Freitag gab es für die jungen Floriansjünger ein gemeinsames Essen und viele Worte des Dankes. Als bleibende Erinnerung händigte Jugendwart Luger auch Geschenke an die Jungfeuerwehrleute aus.